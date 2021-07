Sommerkonzert mit dem Trio Toccata in Kressbronn

Mit einem festlichen Sommerkonzert ist das Ensemble Trio Toccata mit den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller (Trompete) sowie Münsterorganist Patrick Brugger am Sonntag, den 11. Juli um 19 Uhr in der katholischen Kirche Maria Hilfe der Christen in Kressbronn zu Gast. Unter dem Motto „Vom Barock bis in die Romantik“ verspricht das Trio ein abgestimmtes und abwechslungsreiches Konzertprogramm aus verschiedenen Epochen. So erklingen festlich barocke und romantische Werke wie z.B. das Trompetenkonzert von F. Manfredini, die Pavane von G. Fauré sowie der Triumphmarsch aus Verdis Oper Aida. Werke an der Orgel von J.S. Bach, C. Franck und V. Petrali bereichern das Programm. Als musikalischer Höhepunkt im Konzert erklingt die berühmte Wassermusik von Georg Friedrich Händel.

Für das Konzert gibt es am Eingang eine Erfassung der Kontaktdaten sowie zugewiesene feste Plätze mit Abstand zu anderen Besuchen. Es besteht Maskenpflicht in der Kirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden nach dem Konzert wird gebeten.