Skikurse im Januar 2023

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Winter steht vor der Tür und somit auch die Aussicht auf die nächste Wintersportsaison. Unsere Skikurse finden in dieser Saison wieder in der ersten Januarwoche statt.

Die Anmeldung für die Skikurse erfolgt auch diesem Jahr ausschließlich online unter skiclub-kressbronn.de/anmeldung – Die Plätze sind begrenzt, weshalb wir eine möglichst frühe Anmeldung empfehlen. Die Zahlung der gebuchten Kurse ist ebenfalls nur online möglich.

Alle Anfängerkurse, sowie die Kinder- und Schülerkurse finden am Schetteregg vom 2. bis 6. Januar statt. Leider kann dieses Jahr kein Bus ans Schetteregg angeboten werden. Die Anreise ins Skigebiet muss selbst organisiert werden. Der Jugendkurs, Schülerfortgeschritten und die Freifahrer finden in dieser Saison vom 2. bis 5. Januar jeweils zwei Tage am Diedamskopf und in Mellau statt. Die Anreise per Bus dorthin ist möglich. Am Wochenende vom 14. bis 15. Januar findet der Bambinikurs und der Erwachsenenanfänger am Schetteregg statt. Die Langlaufkurse finden vom 7. bis 8. Januar in Isny statt.

Änderungen werden wir auf unserer Homepage skiclub-kressbronn.de veröffentlichen.