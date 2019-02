Skiclub Kressbronn fährt vorne mit

Das Rennteam des Skiclubs Kressbronn ist am vergangenen Sonntag zum Bezirksfinale sowie dem Kanzi-Cup-Wettbewerb nach Riefensberg gereist. Laut Pressebericht wurde das Finale in sämtlichen Klassen in einem variablen Riesentorlauf ausgetragen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, die Pistenverhältnisse waren dagegen eisig.

Bei zum Teil knappen Zeitabständen konnten der Skiclub vom Bodensee Siege und Stockerlplätze erreichen und damit eine erfolgreiche Bezirks-Kanzi-Cup-Saison beenden. Gesamtsieger in ihren Klassen wurden Luisa Dolezal und Niklas Engelmann. Sogar in der Mannschaftswertung schaffte es Kressbronn auf Platz vier des gesamten Bezirks.