Sitzung der Bürgerstiftung Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der jüngsten Sitzung des Vorstandes und des Stiftungsrates der Kressbronner Bürgerstiftung wurde Stephan Kummer einstimmig als Nachfolger des im vergangenen Jahr ausgeschiedenen langjährigen Stiftungsrates Christoph Schmid in das Gremium gewählt. Die Bürgerstiftung freut sich sehr, mit Stephan Kummer als Prokurist der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang ein kompetentes Mitglied in seiner Mitte begrüßen zu dürfen. In der Sitzung konnten weiterhin mittels entsprechender Beschlüsse drei in Not geratene kinderreiche Familien in Kressbronn in einem Umfang von mehr von als 5000 Euro unterstützt werden.