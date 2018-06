Situation der Asylbewerber ist Thema der CDU Bodenseekreis

Derzeit nimmt der der Bodenseekreis knapp 85 Asylbewerber monatlich auf, 2015 werden es voraussichtlich 100 Bewerber sein, hat Lothar Fritz, CDU Kreisvorsitzender und Kreisrat, in der vergangenen Vorstandssitzung der CDU Bodenseekreis im Hotel „Zur Kapelle“ in Kressbronn berichtet. Während des Asylverfahrens wohnen die Bewerber und ihre Familien in Unterkünften des Bodenseekreises, wobei der Kreis versucht, die Menschen dezentral in kleineren Einheiten unterzubringen. Betreut werden die Familien und Alleinstehenden aufgrund einer Kooperation durch Mitarbeitern des DRK im östlichen Bodenseekreis und der Diakonie im westlichen Bodenseekreis. Und das Landratsamt baut derzeit Personal im sozialen Bereich auf, um die Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften intensiver betreuen zu können und um Ehrenamtliche begleiten zu können, die sich um die Asylsuchenden kümmern.

„Es ist unsere Aufgabe, den Menschen eine Chance zu geben“, so Landrat Lothar Wölfle. „Es ist zugleich eine Chance für die Wirtschaft im Bodenseekreis.“ Die Handwerkskammer habe Unterstützung angeboten und biete ein Projekt an, das junge Menschen in die Lehre bringt. Lobend erwähnte der Landrat den Kreishandwerksmeister Christoph Binzler aus Kressbronn, der mit gutem Beispiel voran geht und eine Lehrstelle schuf. „Es ist einiges im Entstehen“.

Kritik äußerte die CDU Bodenseekreis an der Abrechnungspraxis der Landesregierung, die bei dieser staatlichen Aufgabe für Kosten aufkommen muss. Während in Bundesländern wie Bayern die zuständige untere Landesbehörde im Landratsamt Unkosten direkt auf den Landeshaushalt buchen kann, weigert sich die Landesregierung, dieses in vergangenen Jahren bereits bewährte Verfahren anzuwenden. „Dadurch bleiben im laufenden Jahr 2,7 Millionen Euro Kosten am Kreis hängen“, bestätigte Landrat Wölfle.

Die CDU Bodenseekreis kritisiert außerdem die ausbleibende Rückführung von Asylsuchenden aus sicheren Herkunftsländern, seit kurzem zählen dazu auch die Balkanstaaten Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina. „Die Grün-rote Landesregierung zieht keine Konsequenzen aus dem Asylkompromiss. Das geht auf Kosten von Menschen, die aus ihrer Heimat wegen Kriegshandlungen zu uns fliehen“, so der CDU Kreisvorstand.