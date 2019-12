Signatur-Lesung mit Bratäpfeln und sprechenden Plüschhasen

Mundartliches, Erinnerungen an Kindertage, Überraschendes, Surreales: Vier Autoren haben am Sonntag in der Lände „Süßer die Worte nie klingen…“ präsentiert, umrahmt von Ausstellungskunst und jahreszeitlichen Zitherklängen, gezupft von Mali Marschall. Eingeladen zu dieser gut besuchten vorweihnachtlichen Lesung hatte der Tettnanger Verein Signatur in Kooperation mit der Kulturgemeinschaft Kressbronn.

Zuerst trat Ottmar Meschenmoser aus Weingarten ans Pult. Der für seine Lyrik mehrfach ausgezeichnete Senior der Gruppe weckte bei denen, die ihn kennen, sogleich Vorfreude und Spannung auf seine verschmitzten und oft tiefsinnigen Gedichte. Doch leider tat seinem mundartlichen Auftakt „Uff em Weihnachtsmarkt“ die Tontechnik nicht gut, was den Genuss am Erlauschten erschwerte. Nach der Pause wurde es dann verständlicher, bei den schriftdeutschen „Weihnachtsträumen“ und „… man hört ,in dulce jubilo' / aus Sternenräumen klingen“.

Die Meisterfotografin Rita Schade aus Tettnang bezieht den Stoff fürs kreative Schreiben gerne aus ihren fränkischen Kindheitstagen. In der folgenden Lesung wurden daraus „Weltstoffe“, indem sie vom Besuch beim benachbarten Schneidermeister Hans erzählt: einfach und doch präzise, sodass die warme, freundliche Atmosphäre aus der Nähstube der 50er-Jahre auf den Zuhörer überging, gar sehnsuchtsvolle Erinnerungen weckte und eine „runde“ Stimmung zauberte, die schon adventlich war, bevor noch „Bratäpfel im Backrohr dampfen“.

Erfrischend klar und ausdrucksvoll wartete dann Roswitha Stumpp mit einer Glosse über „Adventskalender“ auf, hinter deren mittlerweile teuren Türen sich Präsente für jeden Geschmack verstecken: außer Lebkuchen etwa auch Beauty-Artikel oder Schnapsfläschchen. Sogar Hunde können aufs Türchenöffnen dressiert werden. Am 24sten selbst gilt allerdings zunehmend die Parole: „Mir schenket nix“ – was festtäglichen Streit vorprogrammiert.

Nach dem Zitherspiel mit traditionellen Weisen gab es eine Pause mit Gelegenheit zum Galeriebesuch. Danach las dann der junge Preisträger von Signatur und der Stadt Markdorf, Dirk Wittmann, „Kramers letzte Weihnacht“. In neuem Duktus wird von einem Dirigenten erzählt, dem alles zu viel wird und der sich fragt, was dieses Leben soll und wohin das führt. Vordergründig jedenfalls mal mit dem Auto Richtung Meer. Doch da spricht den halluzinierenden Kramer vom Nebensitz aus plötzlich ein zerzauster, einäugiger, ihm nicht ganz unbekannter Hase an, aus Plüsch und doch lebendig, und stellt ihm unangenehme Fragen, gibt brüske Anweisungen und verwirrt den Fahrer wie den Zuhörer. Trotz ihrer märchenhaft-unheimlichen Passagen kommt die Geschichte leicht und humoristisch daher.

Nach diesem Ausflug, dem Dank der Signatur-Vorsitzenden Angelika Banzhaf an Kressbronns Kulturbeauftragten Jakob Böttcher und nach Ottmar Meschenmosers aktuellen Zeilen „…Mir scheint, zu Weihnacht dieses Jahr / schlägt wohl der Winter einen Haken…“, machte Mali Marschalls letztes Stück noch Hoffnung mit und auf „White Christmas“.