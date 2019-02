Sieben Kandidaten für drei Gemeinden

Die Kreistagsliste von Bündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis Eriskirch-Kressbronn-Langenargen zur Gemeinderatswahl steht. Dies teilt der Ortsverband der Grünen in einem Schreiben mit. Beim Wahlabend im Gasthof zur Kapelle in Kressbronn wurden Kandidaten aus allen Altersgruppen und mit unterschiedlichsten Expertisen gewählt. Allen gemein ist der Erhalt der schönen Seiten Kressbronns, eine Verbesserung der Lebensbedingungen für eine breite Bevölkerungsschicht, eine lebenswerte Zukunft der Kinder und der kommenden Generationen. Dies geht nur mit einer Änderung der bisherigen Gepflogenheiten, heißt es weiter. Wohnraum ja, Gewerbeflächen ja, und das in Kombination mit der Umwelt und dem Klimaschutz.

Vorstandsmitglied des Kreisverbandes im Bodenseekreis Matthias Klemm begrüßte die Mitglieder und Bürger der drei Gemeinden und berichtete, dass die Partei derzeit einen großen Zulauf erfahre. offenbar sei der Klimawandel auch bei den Jungen angekommen. Die anstehende Europawahl stehe ebenso im Blickfeld wie die Geschehnisse in den Seeufergemeinden.

Für die Liste des Wahlkreises III im Bodenseekreis haben Kandidaten Interesse bekundet, die durch ihre Expertise die Voraussetzungen mitbringen, mehr Sachverstand in die Kreispolitik einzubringen. Unter der Versammlungsleitung der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Kreistag, Chirsta Hecht-Fluhr, wurden alle möglichen sieben Listenplätze in geheimer Wahl und so gut wie einstimmig vergeben.