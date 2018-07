Sich mit den Besten messen

In Albstadt-Ebingen hat das Landesfinale im Mehrkampf (Gerätturnen und Leichtathletik) des Schwäbischen Turnerbundes stattgefunden. Die Qualifikation hierzu ging in den Turngauen beim Mehrkampftag über die Bühne. Vom TV Kressbronn waren vier Turnerinnen mit am Start.

Bei der E-Jugend (9 Jahre) kämpften sich Hannah Kempter mit einem guten Wettkampf sowohl in Leichtathletik als auch Turnen auf den zehnten Platz, Alba Brielmaier erreichte mit schönen Turnübungen den Rang 22 unter 32 Starterinnen. Bei der D11 war es Hannah Emser, die den TVK vertrat. Sie turnte sich auf den 31. Platz und zeigte am Sprung einen tollen Überschlag. Sanja Bär trat bei der B-Jugend 14/15 Jahre in einem sehr großen Teilnehmerfeld von 50 Starterinnen an, punktete beim Weitsprung, 100-Meter-Lauf sowie Stufenbarren sehr gut und erreichte einen guten 28. Mittelplatz.

Die Trainerinnen sind stolz auf ihre Mädels, können sie sich doch mit zu den Besten vom Schwäbischen Turnerbund zählen. Ein Dankeschön vonseiten des TV Kressbronn ging an Doris Binzler, die den Kampfrichtereinsatz übernommen hat.