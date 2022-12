Seniorenrat und Haidachgeister laden zur Kressbronner Seniorenfasnet ein

Nachdem sich die Kressbronner Seniorenfasnet seit 2017 zu einem festen Bestandteil des Kressbronner Fasnets-Kalender entwickelt hat, geht die Veranstaltung nun mittlerweile in deren fünfte Auflage. Coronabedingt konnte in den Jahren 2021 und 2022 keine Seniorenfasnet stattfinden. Umso mehr freut man sich nun beim Seniorenrat und dem Narrenverein Haidachgeister, diese Veranstaltung wieder in enger Zusammenarbeit zusammen zu organisieren und am Samstag, 7. Januar, zu feiern.

Ab 14 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr) werden in der Festhalle Kressbronn die Gäste mit „Haidach-Jehu“ und Kaffee und Kuchen begrüßt. Diese Verpflegung ist auch schon im Verzehrgutschein von fünf Euro enthalten, welchen es ab Dienstag, 27. Dezember, im Seniorenratsbüro im Kapellenhof zu kaufen gibt. Neben Tanz und Musik dürfen die Besucher auf ein buntes Programm mit zahlreichen Einlagen gespannt sein, wie die beiden Veranstalter mitteilen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf ein zahlreiches Erscheinen von Besuchern jeden Alters freuen sich der Seniorenrat und die Haidachgeister – denn nach unten und nach oben wird es wie immer keine Altersgrenze geben!

Info zum Vorverkauf gibt es im Seniorenratsbüro des Kapellenhofes, Friedhofweg 1: vom 27. bis 30. Dezember, und 2. bis 5. Januar 2023, jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 14 und 16 Uhr.