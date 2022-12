Seniorenrat übernimmt Pflege der Plakatwände

Die Gemeinde unterhält an verschiedenen Standorten im Kressbronner Ortsgebiet Plakatwände. Die Plakatwände werden für Veranstaltungswerbung und andere Bekanntmachungen genutzt. Laut Mitteilung der Gemeinde haben sich durch die langjährige Nutzung der Plakatwände Verschleißerscheinungen an den Holztafeln gezeigt. Der Bauhof hat diese nun ausgetauscht und erneuert. Gleichzeitig hat sich der Seniorenrat dazu bereiterklärt, künftig die Pflege der Plakatwände zu übernehmen und damit ein stets ordentliches und attraktives Erscheinungsbild zu gewährleisten (Foto: Gemeinde). „Ich danke dem Seniorenrat und dem Bauhof für das große Engagement. Die Plakatwände waren in den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr schön anzuschauen. Jetzt sehen sie wieder ansehnlich aus“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger.