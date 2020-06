Selbstbildnis am Landungssteg

Ob für Follower oder Familienalbum: Ein Urlaub ohne digitale Bilder ist heutzutage undenkbar. Auch das Selfie ist laut Mitteilung aus den Fotogalerien der Smartphone-Besitzer kaum wegzudenken. Damit der Schnappschuss gelingt, lanciert die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH die „Echt Bodensee Selfie-Points“.

Kressbronn macht mit und hat Selfie-Points an folgenden Stellen zu bieten: am Landungssteg, an der historische Kabelhängebrücke und am höchster Punkt der Gemeinde auf dem Bauernpfad. Das Projekt erschließt das nördliche Ufer des Bodensees anhand von sorgsam ausgewählten Foto-Spots, die die schönsten An- und Ausblicke der Urlaubsregion in Szene setzen, heißt es in der Pressemitteilung.

Ob dort Selfies geschossen werden oder Panoramabilder, ob als #EchtBodensee-Shot für Instagram oder als Erinnerung für den Fotokalender. Die neuen Fotokulissen dürften selbst für erfahrene Seebesucher noch den einen oder anderen Augenöffner bereithalten, wie die Gemeinde mitteilt. Der Bodensee ist mit seiner reizvollen Landschaft und der besonderen Lage in der Vierländerregion einmalig. Die Selfie-Points würden zeigen, wo sich die besten Spots für die persönlichen Urlaubsfotos befinden.