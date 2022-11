Seit einigen Wochen ist auch die Parkturnhalle in Kressbronn wieder eine Notunterkunft

Dass die Parkturnhalle bei Bedarf wieder als Notunterkunft für Geflüchtete dienen würde, ist zwar schon seit einigen Monaten klar, tatsächlich belegt mit Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, ist sie aber erst seit ein paar Wochen. Der Vermietung der Halle an den Bodenseekreis hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. „Wir müssen und werden unserer Verpflichtung nachkommen“, sagte Bürgermeister Daniel Enzensperger.

Das Landratsamt Bodenseekreis ist als Aufnahmebehörde zur Unterbringung von Flüchtlingen verpflichtet. Matthias Käppeler, Leiter des Amts für Gemeindefinanzen, erinnerte in der Ratssitzung daran, dass die Gemeinde schon im Jahr 2016 die Parkturnhalle für diesen Zweck ans Landratsamt vermietet habe.

Noch sind nicht alle provisorischen Zimmereinheiten in der Parkturnhalle mit ukrainischen Geflüchteten belegt. (Foto: Andy Heinrich)

„Durch den Krieg in der Ukraine fliehen nun erneut viele Menschen aus ihrer Heimat und suchen Schutz, weshalb das Landratsamt dringend Platz für die Unterbringung der Geflüchteten benötigt“, berichtete der Kämmerer. Nachdem im Frühjahr zunächst viele Menschen aus der Ukraine privat untergebracht werden konnten, wurden zwischenzeitlich auch wieder Notunterkünfte eingerichtet. Die Parkturnhalle in Kressbronn wurde zunächst nicht benötigt, das hat sich mittlerweile aber geändert.

Vereine zeigen Verständnis

Bürgermeister Daniel Enzensperger betonte, dass es eine soziale Verpflichtung sei, diesen Menschen zu helfen. Zudem sei man in der glücklichen Lage, gleich drei Hallen im gemeindlichen Eigentum zu haben, was eine Umnutzung und Umschichtung der Belegungen einfacher mache.

„Andere Gemeinden haben diese Möglichkeiten nicht. Dankenswerterweise sind wir seitens der betroffenen Vereine auf Verständnis gestoßen. Ich hoffe, dass dies auch in nächsten Monaten so anhalten wird“, so der Bürgermeister.

Was der Bodenseekreis an Miete zahlt

Der Mietvertrag mit dem Landratsamt gilt zunächst bis zum 31. August 2023 und verlängert sich laut Matthias Käppeler automatisch um einen Monat, sofern eine der Vertragsparteien mit einer Frist von zwei Monaten nicht kündigt. Der Mietzins für die Parkturnhalle beträgt 5046 Euro netto pro Monat, was sechs Euro je Quadratmeter entspricht.

Dieser Satz gilt laut Käppeler für alle Städte und Gemeinden im Bodenseekreis als Obergrenze. Die Nebenkosten sollen aufgrund der stark steigenden Energiepreise genau nach Verbrauch mit dem Landratsamt abgerechnet werden.