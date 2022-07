Seit 50 Jahren Feriengast in Kressbronn

Bürgermeister Daniel Enzensperger hat sich bei Birgit Lange aus Brakel für die 50-jährige Treue zum Ferienort Kressbronn bedankt. „Ich erinnere mich noch gut an unseren ersten Besuch in Kressbronn. Es war eine lange Fahrt und mein Vater wollte eigentlich schon wieder umdrehen, weil es ab Stockach nur geregnet hat. Aber hier schien die Sonne, und so blieben wir hier“, plauderte Birgit Lange aus dem Nähkästchen. „Kressbronn ist die Karibik Deutschlands, seit 50 Jahren fühlen wir uns wohl hier“, ergänzte die Urlauberin. Als kleines Dankeschön für ihre Treue überreichte Bürgermeister Enzensperger ein Präsent aus heimischen Produkten und einen Essensgutschein mit den Worten: „Ich hoffe, Sie werden noch viele Jahre zu uns kommen.“ Auch Birgit Lange hatte ein Präsent dabei und überreichte Enzensperger eine Auswahl von Schnäpsen und Honig aus ihrer Heimat Brakel.