Seit 21 900 Tagen glücklich verheiratet

Einen ganz besonderen Ehrentag haben die Eheleute Maria und Erhard Vieweger aus Kressbronn feiern dürfen. Am 14. Juni 1958, also vor 60 Jahren oder vor 21 900 Tagen, gab sich das sympathische Paar in Kressbronn das Eheversprechen. „Man muss gegenseitig Fehler eingestehen, sich achten, gegenseitig respektieren und verzeihen können“, sagt das Jubiläumspaar zum Geheimrezept einer so langen, glücklichen Ehe.

Als die junge Maria 1956 aus Novisad, dem damaligen Jugoslawien, über verschiedene Lager mit ihren Eltern nach Kressbronn kam, konnte sie noch nicht ahnen, dass ihr späteres Lebensglück quasi gegenüber lebte. „Wir sind aus dem Sudetenland 1951 nach Kressbronn gekommen, wo ich eine Anstellung als Maurer fand. Später hatten meine Eltern im Amselweg ein Häuschen gebaut“, erzählt Erhard, während er seiner Lieben tief in die Augen blickt. Immer wieder habe man sich über die Straße hinweg getroffen, näher kennen- und schließlich lieben gelernt.

„Tanzen war unsere große Leidenschaft“, sagen sie. Der Rock 'n' Roll, sein Roller, mit dem viele Touren unternommen wurden, vor allem aber die gegenseitige Zuneigung bestimmten fortan das Leben der beiden. „So oft es möglich war, gingen wir ins Tanzlokal Magg, den legendären „Schuppen“ in Langenargen oder ins Litz aus. Eine aufregende, wilde und spannende Zeit, in jeder Hinsicht“, erinnert sich Maria. „Ja, und die Frauen-Bands haben es ihm besonders angetan“, fügt sie hinzu und hebt den Finger mit einem Lächeln auf den Lippen.

Jung und sehr hübsch sei sie gewesen: „Das muss so 1956 oder 1957 gewesen sein, als wir uns verlobten. Die Eltern von Maria mochten mich, das hat es einfacher gemacht“, sagt er und lacht. Nach der Hochzeit 1958 in Kressbronn machten die Söhne Norbert, Rainer und Edwin das Eheglück perfekt. Heute ist das Paar immer noch glücklich und inzwischen stolz auf vier Enkel und zwei Urenkel. Zum Jubiläumstag sprachen Pfarrer Martin Rist und Bürgermeister Daniel Enzensperger ihre Glückwünsche aus und wünschten weiterhin viel Glück, Zufriedenheit, vor allem aber Gesundheit und viele schöne Stunden im Kreise ihrer Familie.