Seesterne verabschieden sich mit 22:17-Heimerfolg von ihren Fans

Die Handballerinnen des TV Kressbronn haben in ihrem letzten Spiel unter dem Namen Seesterne einen Sieg eingefahren. Zur neuen Spielzeit gehen die Spielerinnen - wie berichtet - im Trikot der SG Argental auf Punktejagd. Und: Auch die Ligakonkurrenz des SV Tannau hat am letzten Spieltag der Handball-Bezirksklasse doppelt punkten können.

Bezirksklasse Damen: TV Kressbronn - TSG Ehingen-Donau 22:17 (8:8): Kaum war die Partie zwischen den Seesternen und den Gästen aus Ehingen abgepfiffen, da flossen auch schon ein paar Tränen bei den Gastgeberinnen. Doch nicht aus Enttäuschung, sondern aus Wehmut - schließlich war das soeben das letzte Spiel im Trikot des TV Kressbronn für die Mädels und ihre Trainerin Stefanie Raaf gewesen. Dass man sich mit einem doppelten Punktgewinn von den Fans verabschieden konnte, war einer guten Schlussphase geschuldet, in der auch Torhüterin Lea Raaf so manchen Ball wegfischte. In der ersten Halbzeit schafften es beide Kontrahenten nicht, sich abzusetzen, weil man sich zu viele technische Fehler und ausgelassene Chancen erlaubte. Zudem nahmen die Gäste Ann-Kathrin Messner und Selina Brentel phasenweise aus dem Spiel, sodass die TVK-Damen gar nicht erst in zwingende Abschlusssituationen gekommen waren. „Ich bin gerade total platt und ziemlich ergriffen“, sagte Steffi Raaf. „Aber es gibt nichts Schöneres, als diesen Weg mit einem Sieg zu beenden.“

TVK: Raaf, Hommel (Tor); Messner (6/5), Brentel (6), Ullrich (4), Wagner (3), Hepp (3), Hanna Spindler, Lena Spindler, Schörkhuber, Dreher, Seipp, Bentele.

Bezirksklasse Damen: SV Schemmerhofen - SV Tannau 18:23 (6:14): „Wir haben in der Abwehr eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, aber unter dem Strich zu viele Torchancen ausgelassen“, kommentierte Hubert Baur den Auswärtserfolg seiner Tannauer Handballerinnen in Schemmerhofen. Insbesondere Torfrau Sylvia Egger wusste zu überzeugen und hielt phasenweise beinahe alles. Gerade einmal sechs Gegentreffer kassierte Tannau in Abschnitt eins. Aber: Auf der Gegenseite zeigten die Gäste Nerven von der Siebenmeterlinie und ließen nicht weniger als sieben Strafwürfe ungenutzt. „Obwohl wir diese Dinger ausgelassen haben, war der Sieg aus meiner Sicht eigentlich nie in Gefahr“, ergänzte Baur, der das Team am Saisonende verlassen wird. Den Tabellenvierten der Bezirksklasse wird laut Informationen der Schwäbischen Zeitung Andrea Vogel übernehmen.

SVT: Egger (Tor), Tina Stoß (5), Ibele (4), Hampe (4, 0/3), Alessa Haberer (3, 0/1), Anja Stoß (3, 0/1), Hillebrand (2, 0/1), Sprenger (2, 0/1), Corinna Haberer, Schupp.