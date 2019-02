Seesterne lassen SC Lehr III keine Chance

Einen auch in dieser Höhe verdienten 27:9-Heimsieg in der Handball-Bezirksklasse haben die Seesterne des TV Kressbronn feiern dürfen. Lediglich in den Anfangsminuten war der SC Lehr III auf Augenhöhe unterwegs, hatte dann jedoch so gut wie keine effektiven Angriffslösungen mehr parat.

Dies war dem Umstand geschuldet, dass TVK-Trainerin Stefanie Raaf ihre Spielerinnen nach nicht einmal vier Minuten beim 1:0-Zwischestand in einer Auszeit um sich versammelte und einige Umstellungen in der Kressbronner Abwehr anordnete. Folgerichtig waren die Seesterne – sehr zur Freude ihrer Fans in der Kressbronner Seesporthalle – im weiteren Spielverlauf am eigenen Kreis kaum mehr zu überwinden.

Und wenn, dann war Keeperin Lea Raaf in schönster Regelmäßigkeit zur Stelle. Zwar leisteten sich auch die TVK-Damen den einen oder anderen Ballverlust oder technischen Fehler. Doch im Abschluss war man an diesem Sonntagnachmittag temporeich und effektiv unterwegs. Sehr zum Leidwesen der Dritten aus Lehr, die ihr letztes der gerade einmal vier Tore in Abschnitt eins bereits in Minute 23 warf und bis zur Pause mit 4:10 in Rückstand geriet.

Auch der zweite Durchgang gehörte TVK-Mannschaftskapitänin Lisa Ullrich und ihren Mitspielerinnen, die das Tempo hochhielten und darüber hinaus im Gegenstoßspiel erfolgreich waren. Folgerichtig lag Kressbronn nach zwei Dritteln der Partie mit 18:5 vorne und netzte auch in der Schlussphase relativ problemlos ein. In der zweiten Halbzeit war Michaela Fricker für Lea Raaf ins Kressbronner Gehäuse gekommen und machte ihre Sache nicht weniger ordentlich.

Siebenmeter entschärft

Denn auch Fricker hielt das, was von Ullrich, Lydia Hepp und Co. dann doch nicht abgeblockt oder weggefischt wurde, fest. Und sie wusste darüber hinaus mit drei gehaltenen Siebenmetern zu überzeugen. Auch Raaf reagierte bei zwei Strafwürfen der mitunter überforderten Gäste in der ersten Halbzeit bravourös. Für den Schlusspunkt zum hochverdienten 27:9-Erfolg für die TVK-Handballerinnen sorgte – vor den Augen der Landesliga-Handballerinnen der SG Argental – Ann-Kathrin Messner, die insgesamt neunmal erfolgreich gewesen war. Während sich die Seesterne von ihrem Anhang feiern ließen, analysierte Steffi Raaf den Ausgang der Partie: „Ich bin sehr glücklich, die ganze Mannschaft hat richtig gut gespielt. Wir haben das umgesetzt, was wir unter der Woche in der Vorbereitung trainiert haben. Die Abwehr, und hier insbesondere der Innenblock, war bärenstark.“