Seegarten: Alles bleibt, wie es ist

Eine Lösung liegt manchmal so nah: Bei der Bürgerbeteiligung am Montagabend im Rathausfoyer sind die Kressbronner aufgerufen gewesen, Ideen für eine Neugestaltung des Seegartens einschließlich des renaturierten Uferbereichs einzubringen. Während zu Beginn die teils aufgeheizte Stimmung kurz zu kippen drohte, stand nach knapp zwei Stunden Austausch fest: Für die kommende Saison soll zunächst alles bleiben wie bisher.

„Es ist nicht mehr viel, aber es ist etwas, das wir bestimmen dürfen“, fasste Bürgermeister Daniel Enzensperger zu Beginn des Abends zusammen, der von Karin Wiech vom Amt für Kommunikation und Bürgerbeteiligung moderiert wurde. „Ich möchte zunächst wissen, mit wem ich es zu tun habe“, so Wiech und forderte die knapp 50 Bürger auf, sich jeweils auf die rechte oder linke Seite des Rathausfoyers zu stellen – je nachdem, ob ihnen die inzwischen abgerissene Mauer am Herzen lag oder nicht. Der überwiegende Teil gehörte zu den „Mauer-Liebhabern“ - und dieser sollte anschließend aufzählen, was das beliebte Bauwerk direkt am Ufer ausgemacht hat.

„Wir reden hier jetzt aber doch die ganze Zeit über etwas, was nicht mehr vorhanden ist“, hinterfragte ein Bürger schließlich das Vorgehen. Um zu wissen, was man brauche, müsse man wissen, was jetzt fehle, entgegnete Karin Wiech. „Das wissen wir doch alle. Lesen Sie doch einfach nur die vielen Leserbriefe in der Seepost“, riet eine Kressbronnerin. Doch die Sachbearbeiterin für Bürgerbeteiligung erläuterte, dass sie sich absichtlich nicht mit dem „Vorher“ des gesamten Projektverlaufs beschäftigt habe, um möglichst neutral an die Sache heranzugehen. „Für mich ist das eine ganz normale Mauer, und die ist jetzt nun mal weg.“

Nachdem sich die Stimmung wieder beruhigt hatte, ging es konstruktiv weiter. Auf Zetteln konnten die Anwesenden ihre Vorschläge festhalten – allerdings mit dem Hinweis, dass kein Fundament vorgesehen sein dürfe, die Dinge müssten transportabel sein und im Winter abbaubar. Neben langen Sitzgelegenheiten mit Windschutz, Grillstationen und verschiedenen Pflanzen wurden auch größere Mülleimer genannt. Besonders gut an kam ein Vorschlag, der in der vergangenen Gemeinderatssitzung in der Bürgerfragestunde bereits eingebracht wurde: die obersten zwei Treppenstufen einfach komplett durchzuziehen. Doch hier widersprach der Vertreter des Regierungspräsidiums, denn eine solche Verlängerung stelle eine Barriere für die Lebewesen dar, ähnlich wie die Mauer, erläuterte Bauingenieur Murat Aydin. „Vielleicht sollte man vorher erst mal sagen, was überhaupt geht“, so die Anregung aus dem Publikum – schließlich sei ja doch schon ziemlich viel entschieden.

Fünf Bürger sprachen sich auf ihren Zetteln dafür aus, alles so zu belassen, wie es derzeit ist – und dieser Vorschlag wurde schließlich angenommen. „Vielleicht besteht Kressbronns Einzigartigkeit darin, dass am Ufer einfach viel Platz ist“, fasste Karin Wiech zusammen – und erntete Applaus.