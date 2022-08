See mit Öl verschmutzt

Eine Streifenbesatzung der Wasserschutzpolizei hat am Mittwochvormittag heute in Kressbronn am Utramarin-Yachthafen eine Wasserverschmutzung festgestellt. Es handelte sich um ausgelaufenes Öl oder um Treibstoff auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern am Kran neben der Seetankstelle, heißt es im Polizeibericht. Ein Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Wapo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Dienstagabend und Mittwoch, 7 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07543/ 94 99 80 zu melden.