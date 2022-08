Schulung in Kressbronn: So rettet ein Defibrillator Leben

Können Sie mit einem Defibrillator umgehen? In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 100 000 Menschen an einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Schnelle Hilfe in den ersten Minuten kann das Überleben der Betroffenen sichern. Die Gemeinde und die Björn-Steiger-Stiftung haben in Kressbronn a. B. schon mehrere Defibrillatoren (AED-Gerät) zur Verfügung gestellt, um Leben zu retten. Damit man im Ernstfall auch weiß, was zu tun ist, schult die Björn-Steiger-Stiftung am Dienstag, 13. September, um 18.30 Uhr im Foyer der Festhalle in der Kressbronner Festhalle den richtigen Umgang mit einem Defibrillator. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.