Schulkunstausstellung „Natur und Zeit“ in der Lände

Das Thema „Natur und Zeit“ hat Schülerinnen und Schüler aus allen Schularten im Bereich des Staatlichen Schulamts Markdorf im vergangenen Jahr künstlerisch herausgefordert: Wie lassen sich Prozesse der Natur bildnerisch darstellen, wie können analoge Prozesse angelegt werden? Was hat überhaupt „Natur“ mit „Zeit“ zu tun? Jedes Kind und all die vielen Jugendlichen, die sich damit im Kunstunterricht auseinandergesetzt haben, fanden ihren eigenen Weg, sich mit Zeichnung, mit Farbe oder auch plastisch auszudrücken. Die Ergebnisse dieser künstlerischen Arbeit können bei der Eröffnung in der Lände am Freitag, 25. März, um 18 Uhr betrachtet werden. Schülerinnen und Schüler der Klassen vier bis sechs des Bildungszentrums Parkschule zeigen dabei mit einer kleinen Performance, was aus einem Ei so alles schlüpfen kann. Die Ausstellung dauert bis zum 24. April. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 15 bis 17 Uhr, Sonntag 14 bis 17 Uhr.