Schulanfänger melden sich an

Das Bildungszentrum Parkschule und die Nonnenbachschule in Kressbronn laden für Montagnachmittag, 19. März, zur Anmeldung und Vorstellung der Schulanfänger ein. Eltern können vorab unter Telefon 07543 / 96 37 20 einen Termin vereinbaren, wie die Schulen mitteilen.

Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet haben, werden im Schuljahr 2018/19 schulpflichtig. Kinder, die in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 30. Juni 2019 das sechste Lebensjahr vollenden werden, können von den Erziehungsberechtigten auf Antrag in der Grundschule zur Aufnahme in Klasse 1 angemeldet werden, heißt es in der Pressemitteilung von Park- und Nonnenbachschule. Nach Überprüfung der Schulfähigkeit durch die Kooperationslehrer entscheidet die Schulleitung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt über die Aufnahme.

Schulanfänger, die südlich der Bahnlinie wohnen, können sich am Montag von 15 bis 17 Uhr im Bildungszentrum Parkschule anmelden.

Für Schulanfänger die nördlich der Bahnlinie wohnen, findet die Anmeldung und Vorstellung von 14 bis 16 Uhr in der Nonnenbachschule statt, heißt es in der Pressemitteilung der Schulen.