Schüler erleben Advent gemeinsam – nur eben virtuell

Die Schüler des Bildungszentrums Parkschule (BZP) in Kressbronn erleben dieses Jahr einen ungewöhnlichen Advent. Sie haben sich etwas einfallen lassen, um die Vorweihnachtszeit trotz der Corona-Pandemie gemeinsam zu feiern. Aylin, Franziska und Lehrerin Glasbrenner vom Presseteam haben einen Bericht über die Aktionen verfasst.

„Da die Einhaltung der Hygienevorschriften ein klassenübergreifendes Zusammenkommen verbietet, konnten beliebte schulische Aktionen, die schon seit Jahren die Vorweihnachtszeit prägten, in diesem Jahr nicht stattfinden: der musische Abend der neuen Fünfer, das tägliche ,Miteinander Anfangen im Advent’, selbst das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern. Und die Kleinen in der Grundschule stellten sich die Frage: Darf der Nikolaus überhaupt noch kommen?

Gerade in der dunklen Jahreszeit empfinden viele den Stress durch Klassenarbeiten und Leistungsmessungen besonders belastend, und das Bedürfnis nach Nähe und stützender Gemeinschaft ist groß. So setzten einige Lehrerinnen des BZP und die Klasse 5b der Realschule ein weihnachtliches Zeichen für die Schulgemeinschaft.

,Miteinander Anfangen’ ist eigentlich ein wöchentliches Angebot mit netten Leuten und Impulsen für einen guten Start in den Tag, das in der Adventszeit täglich vor Schulbeginn stattfindet. Um den Wunsch vieler Schülerinnen und Schüler trotz Pandemie zu erfüllen, wurde der Channel ,Miteinander Anfangen im Advent 2020’ ins Leben gerufen. Über 90 Schüler und Lehrer erhielten auf Wunsch einen Zugang zu dem Channel auf der Schulcloud und können jeden Tag bis zum 24. Dezember aus zwei Angeboten wählen. Es wird ihnen von Frau Dörrie vorgelesen oder sie bekommen einen Text oder einen kleinen Film mit in den Tag. So erleben sie virtuell eine gemeinsame Adventszeit.

Einen besonderen ,BZP-Adventskalender’ für alle am Schulleben Beteiligten dachte sich die 5b der Realschule mit ihrer Klassenlehrerin Frau Hairbucher aus. Jeden Tag gingen die Klassensprecher der jeweiligen Klasse in der ersten Pause ins Sekretariat, um dort den Schlüssel für das Türchen des Adventskalenders im Foyer abzuholen, um es dann zu öffnen und ein Päckchen rauszuholen, wo sich eine schöne Botschaft, ein kleines Geschenk und eine Klassenaufgabe befand. Diese Aufgaben konnten sein: Ein Gruppenfoto innerhalb der Klasse im Weihnachtsoutfit, Lieblingsweihnachtsrezepte aufschreiben, eine Dankeskarte an die Hausmeister, eine Überraschung für das Sekretariat und viele andere. Es gab schon viele dankbare Rückmeldungen für die kleine Ablenkung und das Stückchen Normalität in dieser aufregenden Zeit. Und übrigens: Der Nikolaus für die Grundschüler hat es zum Glück trotz Pandemie geschafft!“