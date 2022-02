Schüler erhielten französisches Sprachzertifikat

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Leonie Kolb, (2.v.r.) und Svea Kling, (2.v.l.), Schülerinnen der Klasse 10a am Bildungszentrum Parkschule Kressbronn, erhielten am Freitag, 18. Februar ihr DELF A2-Diplom in Form eines original französischen Zeugnisses. Damit steht ihnen nicht nur das Tor zu einer erfolgreichen Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz offen, sondern sie können sich nun jederzeit mit den besten Chancen für ein Praktikum in Frankreich bewerben. Der Erwerb des A2-Diploms für die Französisch-Schüler der Klassenstufe 9, sowie das A1-Niveau für die achte Klasse, werden am Bildungszentrum Kressbronn neben den englischen Sprachzertifikaten seit vielen erfolgreich Jahren angeboten und sind international anerkannt. Durch die Themen dieser beiden Prüfungsniveaus, die vor allem französische Alltagssituationen widerspiegeln, erhalten die Schüler zugleich die beste Prüfungsvorbereitung für die Klasse 10.