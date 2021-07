Schokolade sucht Design

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Design gesucht für eine eigene Kressbronner fairtrade Schokolade“. Zu dieser spannenden Aufgabe lud der Eine Welt Verein Kressbronn vor kurzem die Kids in und rund um Kressbronn zur Teilnahme an einem Malwettbewerb ein. Ein Motiv, was für Kressbronn und den fairen Handel spricht, sollte es werden. Herausgekommen sind fröhliche und sehr kreative Ideen von Jungs und Mädels im Alter von 6 bis 10 Jahren, welche aktuell im Laden im Untermühleweg zu bestaunen sind.

Der Jury ist bei den tollen Bildern die Entscheidung nicht leicht gefallen. Leyla, 10 Jahre, hat das Team allerdings mit einem sehr farbenfrohen und inhaltlich ansprechenden Motiv begeistert: Eine Eine-Welt-Illustration mit Kindern der Welt und der Kressbronner Weltladen samt Bodensee als Mittelpunkt. Sie erhielt als Siegerin des Malwettbewerbs einen Sonderpreis. Beeindruckend war auch ein Entwurf für eine Kaffeepackung von Olivia, welcher den Bodensee als fairtrade Kaffeebohne präsentierte. Selbstverständlich durften sich alle Kids über ein kleines Dankeschön-Geschenk aus dem Weltladen freuen und kamen gerne persönlich vorbei. Das Cover für die Schokolade wird nun in Kürze erstellt und die Schokolade bald im Laden verfügbar sein.

Den Kids und auch den Eltern hat die Aktion sehr gut gefallen und alle freuen sich schon auf den Herbst / Winter, wenn ein neuer Wettbewerb gestartet wird - natürlich für eine Weihnachtedition der Kressbronner fairtrade Schokolade. Und auch das Weltladen-Team bedankt sich für Engagement der Kinder. Sie zeigen damit, dass auch in jungen Jahren das Interesse am fairen Handel groß ist sowie bunt und vielseitig sein darf.