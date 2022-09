Schnupperstunden für Musikgarten bei der Jugendmusikschule

An der Jugendmusikschule Kressbronn beginnt ab März 2023 das Frühling-/Sommersemester des Musikgartens. Beim Baby-/Musikgarten handelt es sich um ein musikalisches Eltern-Kind-Konzept. Der elementare Unterricht spricht alle Sinne der Kinder an und fördert vornehmlich das Hören, Sehen und Fühlen, aber auch die Fein- und Grobmotorik durch Tanz und Fingerspiele. Das Ziel des Musikgartens ist es, Kindern spielerisch an Musik heranzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kinder sollen ohne Leistungserwartung die Gelegenheit bekommen Musik zu erleben und selbst zu gestalten. Langzeitstudien bestätigen den positiven Einfluss von musikalischer Förderung auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes, auf die musikalische Begabung, das Sozialverhalten und das Lernen. Der Musikgarten ist der elementare Beginn der Musikerziehung zusammen mit einem Elternteil. Der Unterricht findet montagnachmittags sowie dienstagvormittags und -nachmittags im St. Gallussaal der Jugendmusikschule Kressbronn in Gattnau statt. Die Kurse werden nach dem Alter der Kinder von sechs Monate bis vier Jahre wie folgt zusammengestellt:

Montag: 15 Uhr: Jahrgang 2019, circa 2 ½ bis 3 Jahre; 15.45 Uhr: Jahrgang 2018, circa 3 ½ bis 4 Jahre; 16.30 Uhr: Jahrgang 2020, circa 1 ½ - 2 Jahre; Dienstag: 9 Uhr: Jahrgang 20/21 circa 12 Monate; 9.45 Uhr: Jahrgang 2021, ab 6 Monaten; 10.30 Uhr: Jahrgang 20/21, ab 1 ½ bis 2 Jahren; 15.15 Uhr: Jahrgang 2019, circa 2 ½ bis 3 Jahre; 16 Uhr: Jahrgang 2019, circa 2 ½ bis 3 Jahre

Die Anmeldung zu den Schnupperstunden erfolgt bei Kursleiterin Anita Zimmermann unter der Telefonnummer 0152/ 02721373 oder per E-Mail an zimmermann.anita@gmx.de.

Das neue Schuljahr der Jugendmusikschule Kressbronn beginnt am 1. Oktober. In einigen Instrumentalfächern sind noch einzelne Plätze frei. Wer also noch kurzentschlossen das Musikangebot der Gemeinde in Anspruch nehmen möchte, kann sich noch anmelden, teilt die Musikschule mit. Anmeldungen sind je nach Verfügbarkeit zum jeweils nächsten Monatsbeginn möglich.

Informationen bekommen die Eltern unter per E-Mailanfrage an jugendmusikschule@kressbronn.de oder telefonisch unter der Nummer 07543/953307. Ein Aufnahmeantrag kann auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden.