Schneise durch Windhose? Feuerwehr ist wegen Unwetter im Dauereinsatz

Von Franziska Wiedenhöfer

Egal ob tanzend im Moshpit, mit erhobenen Händen gen Sonnenschein oder mit wackelnden Köpfen unter Regencapes – tausende Metal-Fans sind beim Dinkelsbühler Summer Breeze, dem zweitgrößten Metal-Festival Deutschlands, am Wochenende auf ihre Kosten gekommen.

Headliner wie Avantasia und Bullet For My Valentine versetzten die Musikbegeisterten regelrecht in Ekstase. Von Dienstagnachmittag bis zum frühen Sonntagmorgen hämmerten laute Klänge über das Festivalgelände in Sinbronn.