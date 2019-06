Schnäppchen, diverse „Geppel“ und ein tolles Pferd

Ein Epple Damenrad, 28 Zoll, lila-schwarz, gefunden am Bahnweg. Ein „Bikegigant“ Moun-tainbike für Jugendliche, gefunden am Campingplatz Gohren. Ein KTM Herrenrad „Lucky“, gefunden in der Hemigkofener Straße. Drei Beispiele für Fahrräder, die im Laufe der vergangenen Monate in der Gemeinde Kressbronn abgegeben worden sind. Viele davon sind reparaturbedürftig, manche sogar ohne Sattel. Jetzt kamen insgesamt 26 Räder im wahrsten Sinne des Wortes unter den Hammer – bei der Fahrradversteigerung im Bauhof. Und manch einer der Interessenten konnte ein richtiges Schnäppchen machen.

„Einfach mal schauen.“ Das wollen Peter und Evi Bisinger, die zusammen mit ihrer zehnjährigen Tochter Maya gekommen sind. „Eigentlich eine tolle Gelegenheit, an ein günstiges Rad zu kommen“, ist man sich familienintern einig und hat bereits ein Auge auf ein BMX-Rad geworfen, das Maya gut gefallen könnte. Auch Wolfang Geiger und sein Sohn Daniel sind auf der Suche – nach einem gebrauchsfähigen „Geppel“. Anders gesagt: Ein Fahrrad, mit dem man getrost zum Strandbad oder an den Bahnhof fahren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es gestohlen wird. „Verkehrssicher muss es natürlich schon sein“, betont Daniel Geiger. „Auch meiner Tochter wurde das Rad schon mal geklaut. Und dann habe ich es tatsächlich hier bei der Versteigerung wiedergefunden“, wirft Anke Bagot ein. Doch jetzt sei ihr eigenes Rad gestohlen worden. Die Hoffnung, es hier auch wieder anzutreffen, habe sich aber leider nicht erfüllt, bedauert die Kressbronnerin.

„Bei Rädern, die bei uns abgegeben werden, halten wir zunächst einmal die Aufbewahrungsfrist von einem halben Jahr ein. Danach schreiben wir die Finder an“, berichtet Franziska Giehrl, Sachgebietsleiterin Bürgerservice und Soziales, die Rahmenbedingungen. Was übrig bleibt, werde dann eben versteigert – im Schnitt einmal pro Jahr. „In der Regel finden dann die meisten Räder einen neuen Besitzer“, so ihre Erfahrung. „Was dann immer noch nicht wegkommt, stellen wir der Kinderspielstadt Bad Kresselnau zur Verfügung. In der dortigen Fahrradwerkstatt können die Kids nach Herzenslust schrauben und das Reparieren von Fahrrädern üben“, ergänzt Elena Blifernets. Eventuelle „Schrott-Ware“ werde natürlich sachgerecht entsorgt.

Ein paar einleitende Worte zum formalen Ablauf der Versteigerung von Hauptamtsleiter Andreas Wagner und schon kann’s losgehen. Wer bietet, muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem ist Bargeld Trumpf. Wenn sich für ein Rad nur ein Interessent findet, ist das Prozedere denkbar einfach. Der Zuschlag erfolgt dann zum Mindestgebot, das – je nach Zustand – zwischen zwei und 20 Euro liegt. Maya kann sich in jedem Fall freuen. Für ihr schmuckes BMX-Rad müssen ihre Eltern gerade einmal fünf Euro hinblättern. Christina Vötsch ist ebenfalls glücklich. „Ich habe zuhause ein Mountainbike, brauche aber noch eines für den Alltag mit Gepäckträger“, sagt sie und freut sich, dass sie ebenfalls nur fünf Euro auf den Tisch legen muss. Auch Daniel Geiger wird für kleines Geld fündig. Einen kleinen Bieter-Wettstreit gibt es beim einem Cube Mountainbike mit Scheibenbremsen, das sich in erstaunlich gutem Zustand befindet. „Eindeutig das beste Pferd im Stall“, kommentiert Andreas Wagner. Mit einem Gebot von 80 Euro behält schließlich Vanadis Waitz die Oberhand – auch sehr zur Freude ihrer Tochter.

Einen recht ordentlichen Eindruck macht ein weiteres Jugend-Mountainbike. „Der fehlende Sattel ist kein Problem. Den kann ich billig irgendwo nachkaufen“, meint sein neuer Besitzer. Als „Bastler“ outet sich ein weiterer Kressbronner. Er schlägt gleich mehrfach zu und ersteht nicht weniger als fünf Drahtesel – für insgesamt für 22 Euro.

Das Fazit ist schnell gezogen. Spannend war’s und Spaß hat die Fahrradversteigerung allemal gemacht.