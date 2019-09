Schlemmen bei der maritimen Street Food Meile

Zahlreiche Besucher haben es sich am Samstag und Sonntag bei der Premiere des Street Food Festivals im Wassersportzentrum Ultramarin in Gohren kulinarisch gut gehen lassen. Ausgewählte, bekannte, aber auch weniger bekannte Speisen aus internationalen Küchen haben bei traumhaft maritimem Ambiente im Bereich des größten Yachthafens am Bodensee für unterhaltsame und kulinarisch stimmige Stunden gesorgt. „Uns hat das die Veranstaltung ganz gut gefallen, die angebotenen Gerichte vielfältig und gut, wenngleich die Bezeichnung ,maritimes Street Food Event’ irreführend ist. So haben wir Fisch- und Meeresfrüchte-Gerichte vermisst“, meinten Gisela und Hans Rehmer, die eigens mit ihrem Segelschiff aus Arbon über den See gekommen waren. Georg Ritter sah das Festival entspannt: „Ein lecker Bierchen trinken, live beim Kaffee rösten zusehen und bei einem echten Büffelburger die Aussicht auf den Hafen und sein Treiben genießen, so sieht ein gelungener Sonntag aus. Mir hat es gefallen“. Foto: Andy Heinrich