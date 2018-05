Schützengilde lädt zu Schnupperschießen

Die Schützengilde Kressbronn bietet demnächst ein zweitägiges Schnupperschießen für Jedermann an. Das Schützenhaus öffnet seine Türen am 9. Juni von 14 bis 18 Uhr und am 10. Juni von 9.30 bis 12 Uhr für alle am Schieß- und Bogensport interessierten Gäste, heißt es in der Vorschau.

Die Vereinsmitglieder werden ihren Gästen die vielseitigen Disziplinen mit Gewehr, Pistole und Bogen vorstellen. Und wer möchte, darf natürlich gerne auch alles unter fachkundiger Anleitung selbst ausprobieren. Die Verpflegung mit Speis’ und Trank im Gastraum wird nicht zu kurz kommen, ist der Vorschau weiter zu entnehmen. Minderjährige Gäste dürfen nur in Begleitung und mit Einverständnis ihrer Eltern selbst schießen. Die Mitglieder der Schützengilde freuen sich auf zwei nette Tage voll neuer Gesichter im Kressbronner Schützenhaus (Im Eichert 4).