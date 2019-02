Schützengilde Kressbronn startet ins neue Jahr

Von Schwäbische Zeitung

In der Nähe der B10 in Neu-Ulm hat sich am Mittwochvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, sind dabei zwei Personen schwer verletzt worden.

Demnach ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Autofahrer auf der Wiblinger Straße aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem entgegen kommenden Fahrzeug frontal zusammengestoßen.