Die Sportschützenkreise Bodensee und Überligen haben die Sieger 2015 im Schützenhaus des Schützenvereins Friedrichshafen gefeiert. Gesamtsieger mit einem hervorragenden Ergebnis von 595 Ringen von maximal erreichbaren 600 Ringen wurde Traugott Habelmann.(Kressbronn. Den zweiten Platz erreichte Peter Pahl mit 590 Ringen (Laimnau) gefolgt von Roland Peter (Kressbronn) mit 585 Ringen.

Die vier Wettkämpfe der Senioren wurden mit dem Luftgewehr und dem Kleinkalibergewehr ausgetragen. Mit dem Luftgewehr wurde auf 10 m geschossen: 10 Schuß auf Ringscheibe, ein Schuss auf rote Scheibe-Tiefschuß „Hans Glaser Gedächtnis-Pokal“, 1 Schuss auf schwarze Scheibe-Tiefschuß „Wanderteller“, gestiftet von Friedrich Rösch. Mit dem Kleinkalibergewehr wurden auf 50m ebenfalls 10 Schuß abgegeben. Gewinner des Hans Glaser Gedächtnis-Pokals für ein Jahr mit einem 19,0 Teiler ist Traugott Habelmann von der Schützengilde Kressbronn. Gewinner des Wandertellers für ein Jahr mit einem sagenhaften1,0 Teiler ist Karl Vogel vom Schützenverein Kehlen. Seit das Seniorenschießen (37 Jahre) durchgeführt wird ist dies der beste Teiler (1/100 mm aus der Scheibenmitte). In der Seniorenklasse 1 belegte die Schützengilde Kressbron die ersten drei Plätze, in der Seniorenklasse 3 und bei den Veteranen den ersten Platz Der Schützenverein Friedrichshafen erreichte Platz 2 und 3 bei den Veteranen. Der Schützenverein Laimnau erreichte Platz 1 und 2 bei den Senioren 2. Der Schützenverein Ilmensee erreichte Platz 3 bei den Senioren 2. Zur Ermittlung der Gesamtsieger in den einzelnen Klassen wurden die drei besten Ergebnisse aus vier Wettkämpfen für die Platzierung verwendet, dabei wurden das Luftgewehr- und Kleinkaliberergebnis addiert. Bei Ringgleichheit ist das höhere Streichergebnis vorrangig. Die Wettkämpfe wurden in folgender Reihenfolge auf den Schießständen in Kressbronn, Untersiggingen, Friedrichshafen und Oberteuringen ausgetragen. An den Wettkämpfen nahmen 44 Schützen teil. Nach einer Gedenkminute an die verstorbenen Seniorenschützen folgte die Siegerehrung.