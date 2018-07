Schüler verstecken Schatz im Geheimfach des Rathauses

Bereits zu Beginn des Schuljahres hatten vier Kinder der Klasse 3b der Nonnenbachschule die Idee, eine große Überraschung für ihre Klasse auf die Beine zu stellen. Unterstützung bekamen sie von ihrer Schulsozialarbeiterin Patrizia Coccaro. Denn schließlich sollten nicht nur die Mitschüler davon nichts wissen, auch die Lehrkräfte durften in Details nicht eingeweiht werden.

Dass die Planungen und Vorbereitungen fast ein ganzes Schuljahr dauerten, zeigt, wie intensiv sich die Kinder mit dem Sozialraumprojekt auseinandergesetzt haben, ist einer Pressemitteilung der Schule zu entnehmen. Als Überbegriff stand eine Schnitzeljagd durch die umliegende Gegend der Nonnenbachschule fest. Basisdemokratisch erarbeiteten Tamara Fries (8), Viktoria Lempp (8), Timon Urban (9) und Maya-Elodie Gößwein (9) die Route, die Methode der Suche, die Vernetzung zur Gemeinde und natürlich den Inhalt der Schatzkiste. Man kann hier schon erahnen, wie umfangreich hier gedacht und geplant wurde, heißt es in dem Bericht.

Nebenbei eignete sich die Kleingruppe weitere soziale Fähigkeiten an und stärkte bereits vorhandene. Verbindlichkeit, Absprache, Selbstvertrauen und Verantwortung, Einbindung von eigenen Stärken und Potenzialbewusstsein sind einige der Lernfelder, die bei diesem Projekt Raum fanden.

Für Schulsozialarbeiterin Patrizia Coccaro lag die Besonderheit dieses Projekts in der Vernetzung und Vielfalt der Beteiligten. Neben den Schülern, der Klassenlehrerin Iduna Leimenstoll und Referendarin Vanessa Schick wurden Eltern, Bürgermeister, Geschäfte und Anwohner mit einbezogen. Bürgermeister Daniel Enzensperger brachte den Vorschlag ein, den Schatz in einer „Geheimkammer“ im Rathaus zu verstecken. So entstand eine weitere Verknüpfung zwischen Gemeinde und Schule, zur Unterrichtseinheit „Heimat“, die mit einer Führung durch das Rathaus und seiner Verwaltung das Projekt abschloss.

Kindern als Akteure ihren Sozialraum erlebbar machen und von der Gemeinde und ihren Einwohnern als wichtig und präsent wahrgenommen zu werden, bildeten den Hauptkern des Projektes.

„Wir haben das Projekt mit dem Thema Schatzsuche zusammen mit Frau Coccaro, unserer witzigen und netten Schulsozialarbeiterin, geplant. Wir haben am Anfang vom dritten Schuljahr angefangen und haben ein Dreivierteljahr Jahr gebraucht“, berichten die Kinder. „Wir haben im Winter Fotos gemacht, dass es für unsere Klassenkameraden im Sommer schwieriger wird. Sie mussten dann mit Hilfe der Fotos herausfinden, wo der nächste Hinweis auf den Schatz ist.“

Im Rahmen des Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesses in Kressbronn sind weitere Projekte in Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulsozialarbeit und Gemeinde für das nächste Schuljahr angedacht, heißt es in dem Bericht. Hier können die Kinder der Nonnenbachschule dann unter anderem als Gemeindedetektive tätig werden.