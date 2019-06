Schüler treiben mit Feuereifer Sport

Zum Kinder-Leichtathletik-Tag sind 200 Kinder der Nonnenbachschule am Dienstag angetreten. Wegen des extremen Regenwetters mussten sie dort mit ihren Lehrern und Helfern unterkommen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Württembergischen Leichtathlektikverband (WLV) statt.

Dieser Umstand tat der Begeisterung und Bewegungsfreude der Kinder und Helfer keinen Abbruch. Neun Stationen gab es zu bewältigen, die die Vielfalt in der Leichtathletik widerspiegelten. Vom „Stabhochsprung“ über einen kleinen Graben, zum klassischen Weitsprung auf eine Matte bis hin zu Sprint und Hürdenlauf, war alles geboten. Auch das Werfen mit den unterschiedlichsten „Wurfgeschossen“ motivierte die Kinder enorm. Klassenweise wurde an den einzelnen Stationen trainiert.

Die Kinder waren mit Feuereifer dabei und gaben alles. Zwischendurch konnten sie sich bei zwei Vorführungen von René Stauß, unter anderem im Jahr 2014 Deutscher Meister im Zehnkampf, erholen und staunen. Denn mühelos warf dieser durch die komplette Halle von einer Seite bis zur andern. Ein Weitsprung von etwa 6,50 Meter in einen Reifen auf die Matte beeindruckte die Kinder ebenfalls schwer. Am Ende des Vormittags waren alle geschafft, aber glücklich. Jedes Kind ging stolz mit seinem T-Shirt und seiner Urkunde - gesponsort vom WLV - nach Hause, nachdem zum Abschluss noch der Eiswagen an die Nonnenbachschule gekommen war.