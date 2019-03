Schüler organisieren Podiumsdiskussion zur Wahl

Ende Mai finden im Ländle Kommunalwahlen statt. Damit Jugendliche ihre ganz eigenen Themen bei den Gemeinderatskandidaten zur Sprache bringen können, organisieren und leiten acht Schülerinnen des Bildungszentrums Parkschule Kressbronn am 9. Mai eine Podiumsdiskussion. „Um für diese Veranstaltung fit zu sein, haben wir in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung ein Moderationscoaching durchgeführt“, so Karin Wiech von der Stabstelle für Kommunikation und Bürgerbeteiligung Kressbronn.

Wie plant man eine Podiumsdiskussion? Wie präsentiert man sich und wie moderiert man richtig? Welche Spielregeln müssen dabei beachtet werden? Welche Körpersprache ist wichtig? Wie stelle ich die richtigen Fragen zusammen? Was ist zu tun, wenn die Technik ausfällt und wie bewerbe ich schließlich die Veranstaltung? Darum ging es bei dem Coaching in der Parkschule.

Wie Karin Wiech gegenüber der Schwäbischen Zeitung erklärte, sei es Ziel gewesen, gemäß eines Gemeinderatsbeschlusses zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung, im Vorfeld der anstehenden Kommunalwahlen eine entsprechende Podiumsdiskussion mit Gemeinderatskandidaten und Jugendlichen zu organisieren und durchzuführen: „Und zwar durch die Schüler selbst. Dazu ist es notwendig, ihnen das notwendige Rüstzeug, die Grundlagen mit auf den Weg zu geben. Gleichwohl ist es wichtig, dass sich die Jugendlichen von den Erwachsenen auf-, wahr- und angenommen fühlen. Zugleich sollen sie sich verstärkt mit jugendpolitischen Themen aktiv einbringen, Entscheidungsprozesse in gewisser Weise von Beginn an zumindest teilweise mittragen. Denn wer selbst für etwas einsteht, sich für etwas stark macht, hat beste Möglichkeiten, Ziele durchzusetzen“, saso gt Karin Wiech.

Eigens hierfür hat die Gemeindesprecherin Kontakt mit der Landeszentrale für politische Bildung aufgenommen und für den Workshop „Organisation und Moderation einer Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl am 9. Mai 2019“ Johannes Ulrich als Kursleiter gewinnen können. „Es war eine tolle Erfahrung, zu sehen, mit wie viel Elan und Engagement sich die Schülerinnen eingebracht haben. Ich persönlich hoffe, dass wir in Zukunft noch weitere Möglichkeiten haben werden, uns mit den Jugendlichen intensiv auszutauschen“, freute sich Karin Wiech und Johannes Ulrich fügte hinzu: „Eine großartige Sache, dass sich die Gemeindeverwaltung Kressbronn samt Gemeinderat so vorbildlich für die Jugendlichen im Ort einsetzt.“

Jugendliche, die für sie wichtige Themen in die Podiumsdiskussion am Donnerstag, 9. Mai, einbringen möchten, dürfen diese gerne im Vorfeld per E-Mail senden an: jugendredetmit.kr@mail.de Weitere Informationen gibt es auf Instagram unter #jugendRedetmit.