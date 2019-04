Schüler freuen sich über Hochbeet

Zum Frühlingsanfang setzt die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang ein nachhaltiges Projekt um: 35 Kindergärten und 23 Schulen aus der Bodenseeregion erhalten einen Bausatz für ein Hochbeet sowie Erde und Samen. Durch den praktischen Umgang mit dem Kräutergarten sollen die im Unterricht behandelten Themen Natur und Lebensmittel für die Schüler erfahr- und erlebbar gemacht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Zusammen mit Auszubildenden der Volksbank erfolgte nun die Übergabe und der Aufbau des Hochbeets an der Parkschule in Kressbronn.

In der Parkschule wird eines der Hochbeete im Schulgarten stehen, ein weiteres wird im Klassenzimmer seinen Platz finden. „Die Kinder können so jeden Tag den Stand ihrer Kräuter sehen und sind mit Elan und Eifer dabei“, hofft Lehrerin Eva Schlipf. Eingebettet in den Unterricht sollen die 58 kleinen Gärten dazu beitragen, dass die Kinder früh einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur erlernen. „Es ist wichtig, bei jungen Menschen ein Bewusstsein für gesunde und verantwortungsvoll erzeugte Lebensmittel sowie regionale Produkte zu schaffen“, betont Vorstand Jürgen Strohmaier.