Sanierungen im Eichendorffweg laufen auf Hochtouren

Reichlich Lärm, Staub und Schmutz müssen derzeit die Anwohner im Eichendorffweg ertragen. Grund sind die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen des ersten Bauabschnittes. Mit Danziger-, und Kanisfluhweg lässt sich die Gemeinde die Maßnahme inklusive LED-Beleuchtungseinheiten rund 850 000 Euro kosten. Die Sanierung soll laut Verwaltung Ende September, Anfang Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein.

Wie Olliver Schieber vom Sachgebiet Tiefbau erklärt, werden neben den Kanal- und Straßenbauarbeiten die Wasser- und Gasleitungen saniert und installiert sowie die Stromversorgung unter die Erde gelegt. „Wir reden von einer Gesamtlänge von etwa 500 Metern, wobei auch 1000 Meter Gehsteige erneuert und teilweise verbreitert werden“. Insgesamt würde man in die 1740 Quadratmeter große Asphaltfläche über 2200 Tonnen Frostschutzkies einbauen. Wichtig war den Verantwortlichen im Vorfeld, dass die in die Jahre gekommenen Straßenbeleuchtungen komplett erneuert werden. „Heute kommt man an der stromsparenden LED-Technik nicht mehr vorbei“, erklärt Schieber. Inklusive Leuchten, Masten und Verkabelung, die rund 300 Meter ausmacht, sei man hier mit 45 000 Euro dabei.

Notwendig geworden war das Projekt, nachdem erhebliche Schäden an den Gehwegen, aber auch am Straßenbelag aufgetreten waren. Zudem sind die Versorgungsleitungen teilweise bis zu 60 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand. Aus diesem Grund wird auch am Dienstag, 14. Mai, die klassische Wasserversorgung im Eichendorffweg abschnittsweise ab morgens acht Uhr unterbrochen, beziehungsweise eine Notversorgung für die Anwohner eingerichtet. „An diesem Tag werden wir die alte Wasserleitung ausbauen und komplett durch eine neue ersetzten. Die Notversorgung wird über ein provisorisches, oberirdisches Schlauchsystem erfolgen“, so Schieber.

Die Gemeinde bittet alle Anwohner, nicht im öffentlichen Straßenbereich zu parken, um Beschädigungen durch den Baustellenbetrieb an den Fahrzeugen zu vermeiden und bittet die Bevölkerung außerdem um Verständnis für die Unannehmlichkeiten. Der zweite Bauabschnitt „Danziger Weg“ wird übrigens im Juni starten. Bis auf wenige Ausnahmen wird eine Zufahrt immer vom Danziger Weg, Kanisfluhweg oder Wolfgalgenweg bis zur Baustelle möglich sein. (ah)