Sanierung der Verbindungsstraße von Berg nach Nitzenweiler fertiggestellt

Das Straßenbauamt des Bodenseekreises hat den zweiten Bauabschnitt zur Sanierung der Kreisstraße 7777 zwischen Berg und Nitzenweiler fertiggestellt. Auf einer Länge von 1,5 Kilometer und einer Fläche von 6500 Quadratmeter wurden 1060 Tonnen Asphalt verbaut. Die Bauausführung übernahm die Firma Josef Hebel aus Memmingen. Die Maßnahme kostete rund 166.000 Euro. Der Streckenabschnitt ist seit Mitte November wieder voll funktionsfähig und für den Verkehr freigegeben. Der Bodenseekreis kam damit einer Forderung der Gemeinde nach.

Bei der Straßenverbindung zwischen den Kressbronner Teilorten Berg und Nitzenweiler handelt es sich um eine Kreisstraße. Die Straße war bislang schlecht ausgebaut, hatte Schlaglöcher und Risse in der Fahrbahn. Bereits im Jahr 2020 hat das Straßenbauamt daher in einem ersten Bauabschnitt von Berg bis zur Kreuzung Richtung Betznau die Straße saniert und den Fahrbahnbelag erneuert. Im Herbst dieses Jahres wurde nun die Sanierung durch einen zweiten Bauabschnitt von der Kreuzung nach Betznau bis nach Nitzenweiler fortgeführt, die Fahrbahn leicht verbreitert und der Streckenabschnitt fertiggestellt. „Ich danke dem Straßenbauamt des Bodenseekreises dafür, dass sie dem Wunsch der Gemeinde auf Sanierung des Streckenabschnittes entsprochen haben und die Straße nun wieder sicher befahrbar ist“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger. Die Gemeinde ist seit Jahren bemüht, die Straßeninfrastruktur gerade auch in den Teilorten und Weilern in einen modernen und vor allem verkehrssicheren Zustand zu bringen.