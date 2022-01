Saisonauftakt nach langer Corona-Pause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang November ging es für das Rennteam 3 Tage ins Trainingslager auf den Kaunertaler Gletscher.

Bei wechselnden Wetterbedingungen und noch sehr wenig Schnee waren aber trotzdem schon die ersten Fahrten auf Ski möglich. Mit zum Teil neuen Skiern konnten die Kids um die Trainer Johannes, Fabian und Gere ein tolles Training absolvieren. Auch nach dem Skitag waren die Kinder noch fleißig und absolvierten vor dem Hotel unter Anleitung noch ein anspruchsvolles Koordinationstraining. Mit diesem gelungenen Auftakt steht dem Rennwinter nichts mehr entgegen – der Schnee beziehungsweise Winter kann kommen.

Weiter ging es dann im Dezember mit vielen Trainings in Damüls, im Bregenzerwald. Leider konnten wir nicht, wie die Jahre zuvor unser Trainingscamp auf der Kressbronner Hütte in Bizau abhalten, weil diese momentan aus bautechnischen Gründen nicht zur Verfügung stand. Dennoch stand dem Training nichts entgegen und wir pendelten einfach täglich hin und her. Der Trainingseifer war groß und alle freuen sich auf die kommende Rennsaison.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ganz besonders bei Sonja Meichle (Ultramarin) und Roman Mayr (Sport Roman) für die Unterstützung in Form bester Ausrüstung.