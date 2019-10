Ruheständler mit Bewegungsdrang willkommen

Die „60er in Bewegung“ sind in ihr Winterprogramm gestartet. Bis März werden Trainer aus verschiedenen Abteilungen des Turnvereins Kressbronn die Männergruppe 60 plus auch in der Halle fit halten, teilt die Gruppe mit.

Den Anfang macht Judith. Sie wird eine abwechslungsreiche Wintergymnastik im Oktober und November donnerstags um 16.30 Uhr in der Seesporthalle, Ludwig Birk Saal anbieten. Je nach Geschmack ist da für jeden ein Leckerli dabei, auch wenn es manchmal zuckt und zerrt, heißt es in der Vorschau weiter. Dienstags um 9 Uhr geht die für jedes Mannsbild offene Gruppe weiterhin wandern.