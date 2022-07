Robeat gibt Beatbox-Workshop in Kressbronn

Die VHS Bodenseekreis lädt für Sonntag, 17. Juli, zu Beatbox-Workshops ein. Dozent ist Robert Wolf, besser bekannt als Robeat.

Beim Beatboxen werden Rhythmen mit dem Mund, der Nase und dem Rachen erzeugt. Human Beatbox werden die Künstler im Beatboxen genannt - „Robeat“, laut VHS einer der deutschlandweit bekanntesten dieser Kunst, gibt seit Jahren Workshops, in denen er die Grundlagen des Beatboxing erklärt. Auf jeden wird einzeln eingegangen und jeder lernt die Grundlagen. Je nach verfügbarer Zeit werden zusätzlich auch „Special Sounds“ erklärt. Im Vordergrund stehen die gemeinsame Erfahrung und der schnelle erste Lernerfolg. Die VHS empfiehlt, ein Getränk (stilles Wasser) mitzubringen.

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können von 14 bis 15.30 Uhr teilnehmen, Jugendliche und Erwachsene von 16 bis 18 Uhr. Die Workshops finden im Haus der Musik, Pfarrweg 3, in Gattnau statt. Die Teilnahme kostet 25 Euro für Kinder, 33 Euro für Jugendliche und Erwachsene.

Anmeldung und weitere Informationen unter ww.vhs-bodenseekreis.de oder telefonisch bei der der Außenstellenleiterin in Kressbronn, Ulrike Martin, Telefon 07543 / 50 09 56, oder per Mail an kressbronn@vhs-bodenseekreis.de.