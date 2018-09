Roadmovie „303“ läuft in der Lände

Die Lände in Kressbronn, Seestraße 24, zeigt am Donnerstag, 11. Oktober, den Roadmovie „303“ von Hans Weingartner. Beginn ist um 19.30 Uhr. In dem Film treffen zwei gegensätzliche Menschen zufällig aufeinander und diskutieren die großen Fragen des Mensch- und Erwachsenseins

Die 24-jährige Biologiestudentin Jule hat ihre Prüfung versemmelt, der gleichaltrige Politikwissenschaftler Jan erhält eine Jobabsage. Ohne voneinander zu wissen, brechen beide zeitgleich in den Süden auf. Dummerweise wird Jan in Berlin von seiner Mitfahrgelegenheit ver-setzt. Beim Trampen trifft er auf Jule, die mit ihrem Mercedes-303-Wohnmobil auf dem Weg nach Portugal ist, um dort ihren Freund zu treffen. Sie ist schwanger. Soll sie das Kind behalten? Jan wiederum will in Spanien seinen leiblichen Vater suchen.

Macht der Kapitalismus den Menschen zum Neandertaler? Wie findet man die richtige Liebe und welche Rolle spielt die Biologie dabei? Auf dem Weg gen Süden verstricken sich Jule und Jan immer tiefer in philosophische Grundsatzdebatten.