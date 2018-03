Rennteam vom Skiclub Kressbronn erfolgreich

Das Rennteam des Skiclubs Kressbronn ist an den vergangenen Wochenenden bei zwei Veranstaltungen erfolgreich gewesen. Das teilte der Verein vor Kurzem mit.

Zwölf Rennläufer waren Mitte Februar unterwegs nach Damüls, um am dritten und vierten Lauf zum Bezirkscup teilzunehmen. In zwei unterschiedlich gesteckten Slalomläufen durften sich die jungen Talente messen. Das Wetter an diesem Tag wechselte zwischen Nebel, Schneefall und Regen ab, weswegen die Pistenverhältnisse alles andere als optimal waren. Dennoch konnten die Kressbronner Rennläufer sehr gute Platzierungen erzielen. Luisa Dolezal und Franka Flach fuhren in ihrer Klasse auf den ersten Platz, Lea Weise wurde Dritte.

Vergangenen Samstag trat das Kressbronner Rennteam beim Leki-Cup in Riefensberg an. Diesmal war es mit 14 Rennläufern am Start und konnte bei sehr guten Pistenverhältnissen das Können unter Beweis stellen. Gesteckt war ein sehr fairer Vielseitigkeitslauf mit zwei integrierten Sprüngen. Dieser bereitete den jungen Skirennfahrern große Freude. Franka Flach schaffte es auch in diesem Rennen auf den ersten Platz.