Rennteam Skiclub Kressbronn am Oberjoch

Das Rennteam vom Skiclub Kressbronn fuhr am letzten Märzwochenende hochmotiviert zum Bezirksfinale ans Oberjoch im Allgäu. Das Finale wurde in allen Klassen in zwei Parallel-Slaloms ausgetragen. Für die Zuschauer, aber auch für die Rennläufer selbst ein sehr spannender Wettbewerb, wenn man doch den Gegner direkt neben sich hat. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, der Schnee gerade noch fürs Finale da, die Pistenverhältnisse um diese Jahreszeit natürlich nicht mehr ganz optimal, das heißt schwere Bedingungen, zumindest für die hohen Startnummern. Doch trotzdem absolvierten die meisten ihre Läufe mit Bravour. Bei zum Teil knappen Zeitabständen konnten die Kressbronner wieder einige Siege und Stockerlplätze erreichen und beendeten so eine erfolgreiche Bezirks-Kanzi-Cup-Saison. Gesamtsiegerin in ihrer Klasse wurde Marie Bulla. In der Mannschaftswertung schaffte es Kressbronn auf Platz 5 des gesamten Bezirks. Gratulation an alle!

Hier die Renn- und Gesamt-Ergebnisse in den Klassen: U8 w: Clara Biegger (5./5./5.), Emilia Nacke (7./7./8.), Sofia Nacke (8./10./9.), U10 w: Marie Bulla (-/1./1.), Sofie Bulla (2./2./3.), Julia Nacke (-/-/8.), U12 w: Luisa Dolezal (2./2./3.), U12 m: Lukas Ruoss (9./6./10.), U14 w: Carla Bulla (6./5./6.), U14 m: Matti Peschel (-/8./9.), Jakob Ruoss (8./9./15.), U16 m: Ben Dolezal (2./1./2.), Lukas Strobel (5./4./4.), U21 w: Lara Wahr (3./3./2.), Lea Weise (-/-/6.), U21 m: Niklas Strobel (-/-/5.).