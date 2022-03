Rennteam Skiclub Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Rennteam vom Skiclub Kressbronn hat am Wochenende, 5. und 6. März, mit einer großen Mannschaft an den Bezirksmeisterschaften in Riefensberg teilgenommen. Ausrichter war der SC Kressbronn zusammen mit der SG Aulendorf. Viele Helfer waren von beiden Skiclubs fleißig am Werk, so konnten bei traumhaften Bedingungen faire Meisterschaften durchgeführt werden. Am Samstag wurden die Meister im Riesenslalom und die Mannschaftsmeister gesucht. In jeweils einem Durchgang wurden die Rennen ausgetragen. Die Rennläufer schlugen sich super und konnten somit wieder einige Titel und Stockerlplätze erreichen. In der Mannschaftswertung schaffte es Kressbronn diesmal leider nur knapp geschlagen auf den 4. Platz. Am Sonntag folgte dann noch der Slalom. In zwei Durchgängen wurden das Rennen ausgetragen. Das hieß für alle, im ersten Durchgang durchkommen, damit im 2. Lauf gestartet werden durfte. Auch hier waren die Kressbronner sehr erfolgreich. Bezirksmeisterin in ihrer Klasse wurde Marie Bulla (Slalom) und Bezirksmeister wurden Ben Dolezal (Riesenslalom) und Niklas Strobel (Slalom) in ihren jeweiligen Klassen. Herzliche Gratulation an die Meister.

Hier die Rennergebnisse im Einzelnen: U8 w: Clara Biegger (-/4.), U10 w: Sofie Bulla (3./3.), Marie Bulla (2./1.), Julia Nacke (4./4.), U10 m: Kilian Knecht (17./-), U12 w: Luisa Dolezal (2./4.), U12 m: Lukas Ruoss (-/9.), U14 w: Carla Bulla (5./-), U14 m: Matti Peschel (9./3.), Jakob Ruoss (13./-), U16 m: Ben Dolezal (1./-), Lukas Strobel (4./4.), Jugend w: Lara Wahr (4./2.), Lea Weise (3./3.), Jugend m: Niklas Strobel (2./1.), Aktive m: Johannes Wachter (4./2.), Felix Pulter (2./-).