Rennteam Skiclub Kressbronn

Das Rennteam vom Skiclub Kressbronn trat am Sonntag, den 26. Februar hochmotiviert zum Kanzicup 3 und 4 in Riefensberg an. Nach sehr guten Ergebnissen im vorigen Cup gingen alle mit viel Erwartung an den Start. Der Cup wurde in allen Klassen in zwei einzelnen Slaloms ausgetragen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, die Pistenverhältnisse für 140 Starter optimal, das heißt für alle gute Bedingungen. Alle Rennläuferinnen und Rennläufer absolvierten die Läufe mit Bravour. Bei zum Teil knappen Zeitabständen konnten die Kressbronner wieder einige Siege und Podestplätze erreichen und beendeten so einen erfolgreichen Kanzi-Cup. Siegerin in beiden Läufen in ihrer Klasse wurde Marie Bulla. Ebenso aufs Stockerl kamen Luisa Dolezal (3.), Ben Dolezal (2.) und Lara Wahr (3.).

Hier die Ergebnisse in den Klassen: U8 w: Clara Biegger (5./-), U10 w: Marie Bulla (1./1.), Sofie Bulla (3./3.), U10 m: Kilian Knecht (15./16.), U12 w: Luisa Dolezal (3./3.), U12 m: Lukas Ruoss (11./11.), U14 w: Carla Bulla (4./5.), U14 m: Matti Peschel (5./-), U16 m: Ben Dolezal (3./2.), Lukas Strobel (4./7.), U21 w: Lara Wahr (3./3.), Lea Weise (4./4.), U21 m: Niklas Strobel (6./5.).