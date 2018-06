„Rennradfahren bringt Lebensqualität und Lebenszeit“

Uwe Peschel ist mit Leib und Seele Rennradfahrer. Und seine Leidenschaft will der ehemalige Profi auch mit anderen Hobby-Sportlern teilen. „Das Projekt 'Move’ soll vor allem Spaß machen“, sagt Peschel. „Ganz nebenbei ist das Radfahren auch noch ein Sport, der auf gesunde Art und Weise die Ausdauer trainiert.“

Überfordert wird aber keiner der Teilnehmer. Deshalb gibt es auch vor den ersten Ausfahrten einen Leistungstest, bei dem ein Blick auf die Gesundheit des Einzelnen geworfen wird und bei dem die Teilnehmer eine Empfehlung bekommen, in welcher Gruppe sie fahren sollten. An den drei Standorten Biberach, Weingarten und Tettnang gibt es mindestens fünf Gruppen, bei denen das Leistungsniveau jeweils unterschiedlich ist. Das hat laut Uwe Peschel auch einen Grund: „Jeder fährt dann in dem Tempo, das ihm guttut.“ Die Rad-Einsteiger fahren dann bei den ersten Ausfahrten etwa eine Stunde und lernen das Rad kennen, die fortgeschrittenen Fahrer beginnen direkt mit zweieinhalb Stunden auf dem Sattel. Ob Einsteiger oder Fortgeschrittener: Durch das regelmäßige Radeln würde man fitter werden und das Training, davon ist Peschel überzeugt, bringe „Lebensqualität und Lebenszeit“.

Neben dem Gesundheitsaspekt ist Peschel wichtig, den Teilnehmern zu vermitteln, dass Radfahren schön ist. „Ich glaube, dass die Region fantastische Radstrecken bietet“, so Peschel. Er meint damit nicht nur die großen Ausfahrten, bei der sich viele „Move“-Gruppen treffen, sondern auch die kürzeren Touren. „Viele lernen ihre nähere Umgebung durch 'Move’ erst richtig kennen.“

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Rennrad. Wer noch keines hat, der kann sich beim „Bike Studio“ in Weingarten zu Sonderkonditionen eines mieten. „Das ist für die Teilnehmer gut, die erst einmal testen wollen, ob der Sport tatsächlich was für sie ist“, erklärt Peschel. Auch ein Helm ist bei „Move“ bei allen Ausfahrten Pflicht.