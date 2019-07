Rektor Großmüller empfiehlt „Gehen in fremden Mokassins“

Fünf Jahrgangsklassen haben im Schuljahr 2018/19 in Kressbronn die Klasse zehn abgeschlossen und damit einen mittleren Bildungsabschluss erreicht. Drei Realschulklassen und zwei Werkrealschulklassen wurden laut Pressemitteilung des Bildungszentrums Parkschule mit einem rauschenden Fest verabschiedet.

Die jungen Damen und Herren zeigten sich demnach in eleganter Robe ihren stolzen Eltern und zufriedenen Lehrerinnen und Lehrern glücklich und strahlend, mit Freude über die bestandenen Prüfungen und den gelungenen Abschluss. Rektor Reinhard Großmüller beglückwünschte die Jugendlichen, regte in seiner Rede aber auch einen Perspektivwechsel an, heißt es weiter. Die Sicht der Eltern und die Sicht der Lehrerinnen und Lehrer unterscheide sich häufig stark von der der Jugendlichen. Erst wenn es mit Empathie und der Bereitschaft zum „Gehen in fremden Mokassins“ gelinge, die jeweils andere Seite zu verstehen, könne ein gutes Miteinander entstehen. Stolz könnten also nicht nur die Jugendlichen, stolz könnten an diesem Tag auch die Eltern, die Schule und alle weiteren Helfer sein. Als Moderatorinnen leiteten Giorgia Glatthar und Jasmin Strodel durch das abwechslungsreiche Programm, musikalisch umrahmt vom Schulorchester unter der Leitung von Frau Stefanie Hairbucher. Lena Meister, Schülerin der Klasse 9RS, verschaffte mit ihrem Song „An Tagen wie diesen“ Gänsehautfeeling, Bilder und Beiträge der Klassen ließen die Höhen (und manchmal auch Tiefen) der Schulzeit ahnen.

18 Schüler bekommen Preis

Dann konnten 64 Schülerinnen und Schüler der Realschule und 43 der Werkrealschule ihre Zeugnisse ein Empfang nehmen. Eine erstaunliche Zahl von 10 Absolventen der Realschule und 8 der Werkrealschule erhielten einen Preis mit einer Leistung von 2,0 und besser. Dankende und nachdenkliche Worte kamen zum Schluss von den Schülersprecherinnen Alexandra Göhrig, die den Weg in die Zukunft beschrieb, und Hannah Stephan, die damit auch ein Engagement für die Umwelt verband. Den guten Zusammenhalt der Klassen machte auch die reibungslose Organisation der Feier deutlich – der Absprung in die Zukunft war gelungen.