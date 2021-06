Schulbus brennt in Kressbronn komplett aus

Ein Bus, in dem elf Schulkinder saßen, ist am Donnerstagnachmittag in der Friedrichshafener Straße in Kressbronn in Vollbrand geraten. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, sei der Vorfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters passiert.

Alle Kinder konnten den Bus nach ersten Informationen rechtzeitig verlassen, sind unverletzt und werden aktuell betreut. Nach ersten Informationen war die Feuerwehr Kressbronn fünf Minuten nach Alarmierung vor Ort und löschte den Brand.