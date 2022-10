Regionalwerk Bodensee kann auch in Kressbronn wenig Gewinn vermelden

Im Oktober-Gemeinderat sind Geschäftsführer Michael Hofmann und der kaufmännische Leiter Claus Bulling nicht wirklich froh gewesen, über das zu verkündende Ergebnis der Regionalwerke Bodensee. „Immerhin sei es noch im positiven Bereich“ sagte Hofmann. Trotz höheren Umsätzen von 92 Millionen Euro habe man ein Gesamtergebnis von rund 50 000 Euro erzielt. Im vorletzten Jahr waren das noch 2,1 Millionen Euro.

Die Ausschüttung für Kressbronn ergab 5800 Euro plus den gleichen Betrag für die Rücklage des Energieversorgers. Bulling wies in seiner Bilanzdarstellung auf niedrigere Erträge und höhere Beschaffungskosten hin. Mit Preiserhöhungen sei weiter zu rechnen, dennoch die klare Aussage: „Wir stehen zu unseren Verträgen.“ Hofmann erklärte: „Als Grundversorger haben wir die Insolvenzen von Strom- und Gas-Energieversorgern in 2021 mit voller Wucht zu spüren bekommen, die Kunden mussten wir übernehmen.“ Der Regionalwerks-Geschäftsführer hofft auf einen weiteren Ausbau der regenerativen Energien und erwartet, sofern nicht weitere unvorhersehbare Belastungen kommen, für 2022 ein Ergebnis von etwa 1,5 Millionen Euro. Insgesamt habe man seit 2008 im Durchschnitt jährlich 1,2 Millionen Euro erwirtschaften können, bei einem Investitionseinsatz für Strom- und Gasnetze in den vergangenen 13 Jahren um 59 Millionen.

Fragen von den Gemeinderäten kamen zu unterschiedlichen Bewertungen der Verteilung (Stefan Fehringer BWV), nach einem Rettungsschirm fürs Regionalwerk (Karl Bentele, CDU), nach dem Zeitpunkt der „Energiepreisexplosionen“ (Klaus Klawitter, CDU), die wohl auch schon 2021 zu spüren waren. Fragen kamen nach Deckelungen oder anderen Möglichkeiten die Preise im vernünftigen Rahmen zu halten auch im Zusammenhang mit PV-Anlagen (Hubert Bernhard, CDU) sowie allgemein nach Regelungen zum Kostendeckel (Martin Kolb, SPD). Hofmann sprach von der Ertüchtigung der Systeme und betonte: „Netze sind die Zukunft“: Wegen der angesprochenen PV-Themen möchte Bürgermeister Daniel Enzensperger diese auf einer der nächsten Sitzungen extra thematisieren.