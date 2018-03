Regionalwerk übernimmt Laternen-Wartung

Die Straßenlaternen in Kressbronn werden zukünftig nicht mehr von der Gemeinde, sondern vom Regionalwerk Bodensee technisch betreut. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig entschieden. Die Gemeinde betreibt im Ortskern und in den Teilorten rund 1050 Beleuchtungskörper, von denen etwa 650 bereits auf LED umgestellt sind (die SZ berichtete). Für das Instandhaltungsmanagement ist das Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen zuständig. Für die technische Instandhaltung war im Bauhof eine Facharbeiterstelle mit 50 Prozent besetzt, allerdings arbeitet der Mitarbeiter mittlerweile nicht mehr bei der Gemeinde.

„Durch dieses technische Spezialfeld ist es dem Versorgungsträger durch eigenes Fachwissen besser möglich, diese Tätigkeiten wirtschaftlicher auszuführen“, erläuterte Kämmerer Matthias Käppeler. Die Betriebsführung umfasst die ganzheitliche Betriebssteuerung wie Störungsbeseitigungen, Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen bis hin zur Dokumentation (Standsicherheitsprüfung, Isolationsmessung etc.). Der Vertrag soll zunächst auf drei Jahre geschlossen werden. „Der im Eigentum des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn-Langenargen stehende Ruthmannsteiger wird dem Regionalwerk gegen Entgelt zur Verfügung gestellt, sodass die laufenden Kosten damit gedeckt werden können“, so Matthias Käppeler. Da das Fahrzeug nicht an allen Tagen im Jahr für das Regionalwerk im Einsatz ist, bliebe für die Gemeinde gleichzeitig genügend Flexibilität, um beispielsweise die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen.

Für die Bürger soll es eine Störungshotline geben, bei der fehlerhafte Laternen gemeldet werden können.